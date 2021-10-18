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Прохолодно і з дощами: прогноз погоди в Україні на 19 жовтня (карта)

Інна Собора
18 жовтня, 18:00
Чотири області вкриють дощі, в інших регіонах прогнозують суху, але прохолодну погоду

В Україні сьогодні буде прохолодно і місцями з дощами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 19 жовтня, в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. Лише подекуди пройдуть незначні дощі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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В більшості областей буде сухо. Дощі вкриють:

  • Харківську,
  • Луганську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку області.

Де буде найтепліше?

Температура повітря коливатиметься від +9 в північних регіонах до +14 градусів в Одесі. Синоптики на завтра обіцяють:

  • на півночі: вдень +9-11 градусів, вночі +3-5 градусів;
  • на півдні: вдень +12-14 градусів, вночі +5-7 градусів;
  • в центрі: вдень +10-12 градусів, вночі +3-5 градусів;
  • на заході: вдень +11-13 градусів, вночі +4-6 градусів;
  • на сході: вдень +10-11 градусів, вночі +4-6 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

До 20 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Там очікується загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

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