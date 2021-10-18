Прохолодно і з дощами: прогноз погоди в Україні на 19 жовтня (карта)

В Україні сьогодні буде прохолодно і місцями з дощами. / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 19 жовтня, в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. Лише подекуди пройдуть незначні дощі.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
В більшості областей буде сухо. Дощі вкриють:
- Харківську,
- Луганську,
- Донецьку,
- Запорізьку області.
Де буде найтепліше?
Температура повітря коливатиметься від +9 в північних регіонах до +14 градусів в Одесі. Синоптики на завтра обіцяють:
- на півночі: вдень +9-11 градусів, вночі +3-5 градусів;
- на півдні: вдень +12-14 градусів, вночі +5-7 градусів;
- в центрі: вдень +10-12 градусів, вночі +3-5 градусів;
- на заході: вдень +11-13 градусів, вночі +4-6 градусів;
- на сході: вдень +10-11 градусів, вночі +4-6 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр
Пожежна небезпека в Україні
До 20 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Там очікується загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
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