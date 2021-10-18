Прохолодно і з дощами: прогноз погоди в Україні на 19 жовтня (карта)

В Україні сьогодні буде прохолодно і місцями з дощами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 19 жовтня, в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. Лише подекуди пройдуть незначні дощі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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В більшості областей буде сухо. Дощі вкриють:

Харківську,

Луганську,

Донецьку,

Запорізьку області.

Де буде найтепліше?

Температура повітря коливатиметься від +9 в північних регіонах до +14 градусів в Одесі. Синоптики на завтра обіцяють:

на півночі : вдень +9-11 градусів, вночі +3-5 градусів;

: вдень +9-11 градусів, вночі +3-5 градусів; на півдні : вдень +12-14 градусів, вночі +5-7 градусів;

: вдень +12-14 градусів, вночі +5-7 градусів; в центрі : вдень +10-12 градусів, вночі +3-5 градусів;

: вдень +10-12 градусів, вночі +3-5 градусів; на заході : вдень +11-13 градусів, вночі +4-6 градусів;

: вдень +11-13 градусів, вночі +4-6 градусів; на сході: вдень +10-11 градусів, вночі +4-6 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

До 20 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Там очікується загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

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