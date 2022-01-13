Різкий ріст випадків. За добу в Україні виявили більше 10 тисяч хворих на COVID-19

Кількість випадків щодня продовжує стрімко зростати. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 12 січня, в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що на майже 3 тисячі більше, ніж попередньої доби. З них дітей – 590, медпрацівників – 255.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 676 людей;

летальних випадків – 191;

одужало – 7 202 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 997;

Вінницька область – 510;

Волинська область – 88;

Дніпропетровська область – 362;

Донецька область – 354;

Житомирська область – 367;

Закарпатська область – 413;

Запорізька область – 222;

Івано-Франківська область – 983;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 98;

Львівська область – 949;

Миколаївська область – 174;

Одеська область – 508;

Полтавська область – 431;

Рівненська область – 273;

Сумська область – 510;

Тернопільська область – 389;

Харківська область – 560;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 293;

Чернівецька область – 313;

Чернігівська область – 350.

Коли чекати новий локдаун

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу через новий штам "Омікрон". Високий рівень захворюваності спостерігатиметься протягом кількох місяців.

За прогнозами МОЗ, черговий спалах захворюваності буде з кінця січня і триватме аж до квітня.

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