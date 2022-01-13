Різкий ріст випадків. За добу в Україні виявили більше 10 тисяч хворих на COVID-19

Кількість випадків щодня продовжує стрімко зростати. / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу, 12 січня, в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що на майже 3 тисячі більше, ніж попередньої доби. З них дітей – 590, медпрацівників – 255.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 676 людей;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 7 202 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 997;
- Вінницька область – 510;
- Волинська область – 88;
- Дніпропетровська область – 362;
- Донецька область – 354;
- Житомирська область – 367;
- Закарпатська область – 413;
- Запорізька область – 222;
- Івано-Франківська область – 983;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 949;
- Миколаївська область – 174;
- Одеська область – 508;
- Полтавська область – 431;
- Рівненська область – 273;
- Сумська область – 510;
- Тернопільська область – 389;
- Харківська область – 560;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 293;
- Чернівецька область – 313;
- Чернігівська область – 350.
Коли чекати новий локдаун
В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу через новий штам "Омікрон". Високий рівень захворюваності спостерігатиметься протягом кількох місяців.
За прогнозами МОЗ, черговий спалах захворюваності буде з кінця січня і триватме аж до квітня.
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