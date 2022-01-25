Різкий стрибок. В Україні за добу виявили понад 19 тисяч COVID-хворих

В Україні багато хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1507 осіб;

летальних випадків – 161;

одужало – 5 863 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 889 488 осіб;

одужало – 3 591 201 особа;

летальних випадків – 99 443.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1589;

Вінницька область – 1207;

Волинська область – 492;

Дніпропетровська область – 574;

Донецька область – 788;

Житомирська область – 269;

Закарпатська область – 680;

Запорізька область – 462;

Івано-Франківська область – 1387;

Київська область – 745;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 387;

Львівська область – 2299;

Миколаївська область – 306;

Одеська область – 910;

Полтавська область – 697;

Рівненська область – 809;

Сумська область – 809;

Тернопільська область – 1164;

Харківська область – 1038;

Херсонська область – 122;

Хмельницька область – 579;

Черкаська область – 490;

Чернівецька область – 919;

Чернігівська область – 301.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

В Україні буде вдвічі більше випадків COVID-19, ніж було восени

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації від коронавірусу кількість госпіталізованих із COVID-19 під час нової хвилі буде меншою. Водночас він зазначив, що самих випадків зараження буде вдвічі більше, ніж восени минулого року.

Ляшко сказав, що сьогодні спостерігається збільшення випадків коронавірусної хвороби вдвічі, проте кількість госпіталізацій збільшується лише на 5 відсотків.

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