Росія підтягла до кордону десятки "Алігаторів" — відео скупчення "вертушок"

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До кордонів України підтягується російська авіація. За 35 км від кордону з Україною помічено близько 30 російських вертольотів Ка-52 "Алігатор" та МІ-24П. Вони приземлилися 22 лютого в районі траси Р-35 Хойники – Брагін у Гомельській області Білорусі, пише Інсайдер UA.

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Загроза вторгнення

У Міноборони України припускають, що посилена воєнна ескалація може розпочатися найближчими днями.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Президент США Джо Байден попередив Україну, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.

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Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч осіб.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого "депутат" так званої народної ради самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

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