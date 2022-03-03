Росія намагається вплинути на роботу Facebook та Telegram

/ Фото: Pixabay, REUTERS

Москва, яка отримала в інтернеті шквал фотографій убитих своїх солдатів та розбомблених українських міст, намагається вплинути на роботу соціальних мереж, через які українці доносять правду громадянам Росії про розв'язану ними війну.

Офіційне повідомлення

Факт перебою у роботі соціальних мереж підтвердив Держспецзв'язок.

Реклама

"Зафіксовано нетривалий збій у роботі низки Інтернет-сервісів, роботу яких відновлено. Ворог всіляко намагається приховати правду про свої військові злочини, яку на весь світ розповсюджують українські медіа. Подібні спроби й надалі попереджатимуться державними структурами, відповідальними за кібербезпеку, а також силами національного кіберопіру", – повідомив державний орган.

Обстановка на кіберфронті