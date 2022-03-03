Міноборони України звернулося до блогерів із важливим проханням

Міністерство оборони України звернулося до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти.
"Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обережні при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу. Ворог деморалізований, він продовжує зазнавати втрат! Разом переможемо!" – говориться у повідомленні.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чутно вибухи. Тим часом Трибунал у Гаазі вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів майже 40 країн передали до Міжнародного кримінального суду.
- В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни.
- Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля попри обстріли російських нацистів.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
- Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них посмертно.