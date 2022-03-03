Міноборони України звернулося до блогерів із важливим проханням

Почався 8-й день війни Росії проти України

Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України звернулося до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти.

"Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обережні при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу. Ворог деморалізований, він продовжує зазнавати втрат! Разом переможемо!" – говориться у повідомленні.

Ситуація в Україні 3 березня