Минобороны Украины обратилось к блогерам с важной просьбой

Начался 8 день войны России против Украины

Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Украины обратилось к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества.

"Ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени. Враг деморализован, он продолжает нести потери! Вместе победим!" – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 3 марта