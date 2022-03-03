Минобороны Украины обратилось к блогерам с важной просьбой

Министерство обороны Украины обратилось к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества.
"Ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени. Враг деморализован, он продолжает нести потери! Вместе победим!" – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 3 марта
- Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Трибунал в Гааге уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов почти 40 стран передали в Международный уголовный суд.
- В Харькове от обстрела русских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
- Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара отыграла свадьбу несмотря на обстрелы русских нацистов.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерации против Украины.
- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них посмертно.