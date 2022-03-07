Росіяни "повісили ніс" і втрачають наступальний потенціал: зведення Генштабу ЗСУ

Окупанти втрачають бойовий дух / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на велику кількість військ, у окупантів низький морально-психологічний стан. Зазнавши втрат, підрозділи супротивника втрачають наступальний потенціал і масово здаються в полон. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що ворог зосереджує основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 12:00 7 березня.

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Куди намагаються прорватися окупанти

На поліському напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва.

На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприховуваного терору, спрямованого на місцеве населення.

Продовжується підготовка окупантів до наступу на Вишгород.

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Ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу у напрямках: на н.п. Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

На Сіверському напрямку супротивник основні зусилля зосередив на напрямках: н.п. Бровари – до 2 БТГр; у районах н.п. Семенівка, Мена, Бобровиця – до 3 БТГр; н.п. Бориспіль – до 4 БТГр.

Російський загарбник намагається забезпечити тактичну перевагу у Броварському та Бориспільському районах.

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Окупанти роблять спроби встановити контроль над Черніговом. Намагаються провести підготовку до наступу на Суми.

На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку Дніпра.

Основні зусилля зосереджені на напрямках Канева, Дніпра та Сєвєродонецька.

Здійснює перегрупування для продовження наступу на певних напрямках для взяття під контроль Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.

Водночас, ворог намагається прорвати оборону міста в районах зап. околиці Маріуполя, Старого Криму. Удачі немає.

На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі у Херсонській області. Основні зусилля зосереджено на напрямках: Миколаїв – до 2 БТГр, Вознесенськ – до 2 БТГр, Білгород-Дністровський – до БТГр, Запоріжжя – до 4 БТГр; Маріуполь – до 3 БТГр.

Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя. Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь.

На Бессарабському напрямку противник активних дій не робить, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

12-й день війни в Україні