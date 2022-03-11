Російська армія використовує білоруські аеродроми для атаки на Україну — НАТО

РФ користується білоруськими аеродромами/Фото: колаж: "Сьогодні"
У НАТО заявили, що з білоруських аеродромів злітають російські винищувачі МіГ-29. Вони атакують Україну.
Про це повідомляє CNN.
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За інформацією фахівців з радіовиявлення НАТО, переважна більшість винищувачів окупантів злітала з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків. Військові літаки вилітають для підтримання просування моторизованих колон.
Щодня фіксують вильоти літаків МіГ-29 з білоруських аеродромів. Російські чи білоруські це літаки, на жаль, визначити неможливо. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність у повітрі в радіусі 400-500 км.
Скільки людей загинуло у війні?
Станом на 7 березня з початку вторгнення армії Росії в Україну загинули 474 цивільні особи та ще 861 людина отримала поранення.
Управління верховного комісара ООН з прав людини має відомості про 406 убитих, серед яких:
- 77 чоловіків;
- 45 жінок;
- 8 хлопчиків;
- 4 дівчинки;
- а також 15 дітей та 257 дорослих, чию стать поки що не вдалося визначити.
Серед 801 пораненого:
- 72 чоловіки;
- 51 жінка;
- 11 дівчаток;
- 2 хлопчики;
- 29 дітей та 636 дорослих, чия стать поки що не встановлена.