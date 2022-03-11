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Російська армія використовує білоруські аеродроми для атаки на Україну — НАТО

Володимир Козир
11 березня, 06:19
Часто з аеродромів сусідньої країни злітають винищувачі РФ

РФ користується білоруськими аеродромами/Фото: колаж: "Сьогодні"

У НАТО заявили, що з білоруських аеродромів злітають російські винищувачі МіГ-29. Вони атакують Україну.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

За інформацією фахівців з радіовиявлення НАТО, переважна більшість винищувачів окупантів злітала з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків. Військові літаки вилітають для підтримання просування моторизованих колон.

Щодня фіксують вильоти літаків МіГ-29 з білоруських аеродромів. Російські чи білоруські це літаки, на жаль, визначити неможливо. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність у повітрі в радіусі 400-500 км.

Скільки людей загинуло у війні?

Станом на 7 березня з початку вторгнення армії Росії в Україну загинули 474 цивільні особи та ще 861 людина отримала поранення.

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Управління верховного комісара ООН з прав людини має відомості про 406 убитих, серед яких:

  • 77 чоловіків;
  • 45 жінок;
  • 8 хлопчиків;
  • 4 дівчинки;
  • а також 15 дітей та 257 дорослих, чию стать поки що не вдалося визначити.

Серед 801 пораненого:

  • 72 чоловіки;
  • 51 жінка;
  • 11 дівчаток;
  • 2 хлопчики;
  • 29 дітей та 636 дорослих, чия стать поки що не встановлена.

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