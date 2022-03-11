Російська армія використовує білоруські аеродроми для атаки на Україну — НАТО

РФ користується білоруськими аеродромами/Фото: колаж: "Сьогодні"

У НАТО заявили, що з білоруських аеродромів злітають російські винищувачі МіГ-29. Вони атакують Україну.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

За інформацією фахівців з радіовиявлення НАТО, переважна більшість винищувачів окупантів злітала з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків. Військові літаки вилітають для підтримання просування моторизованих колон.

Щодня фіксують вильоти літаків МіГ-29 з білоруських аеродромів. Російські чи білоруські це літаки, на жаль, визначити неможливо. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність у повітрі в радіусі 400-500 км.

Скільки людей загинуло у війні?

Станом на 7 березня з початку вторгнення армії Росії в Україну загинули 474 цивільні особи та ще 861 людина отримала поранення.

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Управління верховного комісара ООН з прав людини має відомості про 406 убитих, серед яких: