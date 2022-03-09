ООН підрахувала, скільки в Україні загинуло людей від рук російських окупантів

В основному українці гинули внаслідок бомбардувань ВПС Росії

8 березня внаслідок бомбардування Сум загинула ціла сім'я з трьома дітьми / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Станом на 7 березня, з початку вторгнення армії Росії в Україну, загинули 474 цивільні особи та ще 861 отримали поранення.

Такі дані має місія ООН із прав людини.

Реклама

Суха статистика

Управління Верховного комісара ООН з прав людини має відомості про 406 убитих, серед яких:

77 чоловіків,

45 жінок,

8 хлопчиків,

4 дівчинки,

а також 15 дітей та 257 дорослих, чию стать поки не вдалося встановити.

Серед 801 поранений:

72 чоловіки,

51 жінка,

11 дівчаток,

2 хлопчики,

29 дітей та 636 дорослих, чия стать поки не встановлена.

"До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом України, і особливо останніми днями, оскільки з місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, інформація надходить із запізненням і багато повідомлень вимагають підтвердження. Це стосується, наприклад, міста Волноваха, де, ймовірно, постраждали сотні мирних жителів. Дані цифри вимагають подальшого підтвердження та не включені до вищевказаної статистики.

Обстановка