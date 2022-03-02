Російська авіація скинула бомби на будинки цивільних в Житомирі (відео)

По Житомиру вдарили ракетами. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Житомирі декілька бомб влучили у цивільні будинки. В результаті один будинок повністю зруйнований, в лікарні вибило всі вікна і двері.
Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у відеозвернення, яке опублікував Telegram-канал Житомир.Інфо.
Кількість потерпілих уточнюється, на місці працюють рятувальники.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що удар здійснили крилатою ракетою "Калібр" по базі 95-ї Бригади в Житомирі.
"Горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати. Смерть окупантам!", - написав Геращенко.
За даними ДСНС, пошкоджені житлові будинки, приватний сектор. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.
Ситуація в Житомирі
Окупанти, які вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. За пів години вона впала в районі аеропорту.
Воєнний час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Міський голова Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників прямо на місці. Причому по мародерам можна відкривати вогонь.
Обстріл Харкова
Пізно ввечері 1 березня враг продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар прийшовся на танкове училище.
За попередніми даними противник уразив танкове училище. Деталі уточнюються.
Близько 6 ракет прилетіло до кадетського корпусу. Попередньо є загиблі. Після авіаудару здетонував наявний боєкомплект, усередині вибухають снаряди на складі
Раніше ми писали:
- Війська Путіна завдали ракетних ударів по Києву та його передмістях
- Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.