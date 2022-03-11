Російські інформатори, перебіжчики та 10 бойовиків "ЛНР" – СБУ провела масові затримання зрадників України (відео)

СБУ затримала спільників російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники Служби безпеки України провели низку важливих операцій та затримали російських інформаторів. Про це повідомив прес-центр СБУ у п'ятницю, 11 березня.

Так, у Донецькій області спецслужба викрила та затримала двох спільників окупантів.

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"Одна із затриманих – місцева мешканка, яка передавала дані про техніку та передислокацію ЗСУ. Інформацію від неї приймав так званий "депутат другого скликання Народної ради "ДНР" через заборонену соцмережу", – йдеться у повідомленні.

Інший зловмисник – колишній поліцейський Слов'янська. Він передавав дані про пересуванні ЗСУ поблизу міста та гори Карачун. За це бойовики "ДНР" пообіцяли йому одну з керівних посад в окупаційній адміністрації після захоплення території російськими загарбниками.

У Сєвєродонецьку СБУ затримала навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто. Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько "Ілля", який зараз воює проти ЗСУ у складі 2-го армійського корпусу військ РФ.

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"Зрадник ходив вулицями Сєвєродонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців, і передавав ворогові. Незабаром у ці райони міста летіли російські снаряди", – розповіли у спецслужбі.

Ще один місцевий житель готувався передати ворогові розвідувальні дані. Причому його діями керував той самий бойовик. Зловмисника було вчасно затримано.

У Луганській області співробітники СБУ провела допит захоплених у полон учасників так званих військових підрозділів "ЛНР", розбитих у боях під Сєверодонецьком.

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"Йдеться про десятьох жителів тимчасово окупованої території Луганщини, яких окупанти "мобілізували" на війну проти України. Бойовики не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку, мінували автодороги", – повідомили у СБУ.

У Полтавській області слідчі спецслужби кваліфікували дії трьох місцевих жителів, які перейшли на бік ворога та брали участь у пропагандистській акції російських ЗМІ як держзраду. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити опір військам окупанта і переходити на бік ворога. Усіх підозрюваних затримано.

Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що російський загарбник так хотів здатися у полон українцям, що здав не лише свою зброю, а й форму. Тому на допиті СБУ йому довелося сидіти у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

Також ми інформували, що російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.