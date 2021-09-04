Шарій, Портников та Кіпіані зустрічалися в лісі на івенті блогерів. Вахтанг нарешті все пояснив (фото)

Зліва направо - Віталій Портников, Анатолій Шарій і Вахтанг Кіпіані. Фото: колаж "Сьогодні"
Український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані заявив, що ніколи не мав нічого спільного зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм. Напередодні в Мережі з'явилися фото з заходу 2007 року, де нібито вони зустрічалися разом з українським журналістом Віталієм Портниковим.
Про це Кіпіані написав на своїй сторінці в Facebook.
"Син надіслав лінк – якісь дегенерати розгоняють хвилю – Кіпіані, Шарій і Віталій Портников – це одне й те саме. Доказом є фото з лісу, де у 2007(!) році була зустріч блогерів, де ми з Віталієм виступали перед молоддю. Звісно, ніякого Шарія ні тоді, ні пізніше я не бачив. І не мав з цим покидьком нічого спільного. І якщо він був у тому лісі теж – це не моя проблема", – написав він.
Що відомо про Анатолія Шарія?
Це проросійський журналіст з Києва, відомий своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами під час Революції Гідності. Служба безпеки 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності людей. Сам проросійський блогер назвав відкриту справу проти нього "політичною". 25 лютого його оголосили у розшук через те, що він кілька разів не з'явився на допит.
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Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса" і Медведчук
- У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагав заборонити поширення книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- У видавництві "Vivat" назвали неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагався заборони книги "Справа Василя Стуса".
- 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і заборонити поширення друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.
- 19 березня 2021 Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження тиражу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.
- За словами Кіпіані, він все ще чекає, поки Медведчук виплатить йому 780 гривень як судовий збір після того, як суд прийняв рішення закрити справу.
Раніше ми повідомляли, що Україна заарештувала нерухомість і рахунки Шарія.
Також нагадаємо, Кіпіані звернув увагу на те, що українські футболісти і тренери розмовляють російською мовою.