Шарію закрили дорогу в ЄС: остаточне рішення суду Литви

На думку юриста, тепер Шарій повинен виїхати з ЄС. Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Скандально відомому українському блогеру Анатолію Шарію суд Литви відмовив в оскарженні рішення департаменту міграції про позбавлення його статусу біженця. Тепер журналіст повинен найближчим часом покинути територію Литви.

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Про це написав у Twitter юрист Марк Фейгін .

Юрист Марк Фейгін уважно стежить за Шаріем

На думку юриста, після такого рішення Шарію доведеться покинути територію Євросоюзу.

"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві і заборони в'їзду в Литву терміном на 5 років. Він оскаржив це рішення, але після відмови він повинен залишити ЄС" , – написав Фейгін в Твіттері.

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На своїй сторінці в Твіттері Шарій не став роз'яснювати, що ж означає це рішення литовського суду. І натякнув, що не збирається нікуди виїжджати. "Що??? Покинути ЄС", – такою була цензурна частина коментаря блогера.

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Нагадаємо, в травні Литва позбавила статусу біженця блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україну в державній зраді. 16 лютого йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті". Читайте докладніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують в зраді .

СБУ оголосило журналіста в розшук . Представники спецслужби відзначають, що Шарій міг діяти на замовлення іноземних структур.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.