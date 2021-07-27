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Шарію закрили дорогу в ЄС: остаточне рішення суду Литви

27 липня 2021 19:25

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Викладено рішення суду, за яким блогер залишається персоною нон грата в Литві

На думку юриста, тепер Шарій повинен виїхати з ЄС. Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

На думку юриста, тепер Шарій повинен виїхати з ЄС. Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Скандально відомому українському блогеру Анатолію Шарію суд Литви відмовив в оскарженні рішення департаменту міграції про позбавлення його статусу біженця. Тепер журналіст повинен найближчим часом покинути територію Литви.

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Про це написав у Twitter юрист Марк Фейгін .

Юрист Марк Фейгін уважно стежить за Шаріем

Юрист Марк Фейгін уважно стежить за Шаріем

На думку юриста, після такого рішення Шарію доведеться покинути територію Євросоюзу.

"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві і заборони в'їзду в Литву терміном на 5 років. Він оскаржив це рішення, але після відмови він повинен залишити ЄС" , – написав Фейгін в Твіттері.

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На своїй сторінці в Твіттері Шарій не став роз'яснювати, що ж означає це рішення литовського суду. І натякнув, що не збирається нікуди виїжджати. "Що??? Покинути ЄС", – такою була цензурна частина коментаря блогера.

Читайте також: Шарій не персона нон грата: аналітик вважає, що потрібна точна інформація від Литви

Нагадаємо, в травні Литва позбавила статусу біженця блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україну в державній зраді. 16 лютого йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті". Читайте докладніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують в зраді .

СБУ оголосило журналіста в розшук . Представники спецслужби відзначають, що Шарій міг діяти на замовлення іноземних структур.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

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