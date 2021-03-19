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Суд дозволив поширення книги Кіпіані "Справа Василя Стуса"

19 березня, 13:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Адвокат Медведчука не прибув на засідання

Київський апеляційний суд дозволив поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку депутат Віктор Медведчук намагався заборонити.

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Про перемогу в суді повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне рішення прийняли на засіданні в п'ятницю, 19 березня.

"Слава Україні! Ми виграли справу", – коротко написав автор.

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Також Кіпіані написав, що адвокат Медведчука Кириленко не прибув на засідання. Колегія суддів вирішила проводити засідання без представника позивача, оскільки він був належним чином повідомлений про дату суду.

"Рішення в частині заборони використання імені, рішення в частині заборони поширення тиражу було скасовано та відмовлено", – заявив суддя.

Нагадаємо, раніше Дарницький районний суд Києва ухвалив з книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані видалити згадку про позивача, нардепа Віктора Медведчука.

Автор книги Вахтанг Кіпіані та представники видавництва подали апеляцію і виграли справу.

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