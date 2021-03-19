Суд дозволив поширення книги Кіпіані "Справа Василя Стуса"

Київський апеляційний суд дозволив поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку депутат Віктор Медведчук намагався заборонити.
Про перемогу в суді повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.
Відповідне рішення прийняли на засіданні в п'ятницю, 19 березня.
"Слава Україні! Ми виграли справу", – коротко написав автор.
Також Кіпіані написав, що адвокат Медведчука Кириленко не прибув на засідання. Колегія суддів вирішила проводити засідання без представника позивача, оскільки він був належним чином повідомлений про дату суду.
"Рішення в частині заборони використання імені, рішення в частині заборони поширення тиражу було скасовано та відмовлено", – заявив суддя.
Нагадаємо, раніше Дарницький районний суд Києва ухвалив з книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані видалити згадку про позивача, нардепа Віктора Медведчука.
Автор книги Вахтанг Кіпіані та представники видавництва подали апеляцію і виграли справу.
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