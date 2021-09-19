Штормовий вітер та дощі – синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

В Україні дутиме сильний вітер - до 15-20 м/с
В Україні у неділю, 19 вересня, можливе погіршення погодніх умов – дощі та пориви вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"19 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській області прогнозують значний дощ. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності, жовтий.
В Україну прийшла осінь
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