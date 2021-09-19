Штормовой ветер и дожди – синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В Украине будет дуть сильный ветер - до 15-20 м/с

В Украине в воскресенье, 19 сентября, возможно ухудшение погодных условий – дожди и порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)" , – говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области прогнозируют значительный дождь. Спасатели предупреждают о первом уровень опасности, желтом.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.