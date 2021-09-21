Як розпізнати Дельту: чим відрізняється новий штам від попередніх мутацій коронавірусу

В українців є вибір - вакцинуватися, або прислухатися до симптомів при будь-якому захворюванні / Колаж "Сьогодні"

Коронавірус штаму "Дельта", який поширюється нині в Україні, не тільки дуже заразний. Набагато гірше те, що інфікована ним людина може переносити захворювання без яскраво виражених симптомів.

Про це розповіла в інтерв'ю Укрінформу інфекціоніст-пульмонолог, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

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Симптоми

За словами Світлани Гук, симптоми COVID-19, спричиненого штамом "Дельта", істотно відрізняються від тих, що бувають від інших штамів, хоча температура тіла схожа. Інфікування "Дельтою" має такі ознаки:

рідко – втрата нюху і смаку,

рідко – кашель;

біль у горлі;

нежить:

слабкість;

головний біль;

підвищення температури;

температура то піднімається, то довільно знижується;

шлунково-кишковий розлад;

біль у животі;

блювання.

"Іноді підвищення температури відбувається хвилеподібно: спочатку піднімається, потім знижується, потім знову піднімається. І дуже часто стали траплятися шлунково-кишкові розлади – біль у животі, нудота, діарея, блювання", – розповіла Світлана Гук.

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Як розпізнати "Дельту"

Захворювання, спричинене штамом "Дельта", складно відразу ідентифікувати, симптоми залежать від того, наскільки людина тяжко захворіла. Є люди, які хворіють легко і безсимптомно.

"Клінічно доведено, що первинне вірусне навантаження" Дельти "значно вище, ніж попередніх штамів. Хоча, як і раніше, є люди, які хворіють легко і взагалі симптомів майже не помічають: легка перхота в горлі, нежить і слабкість кілька днів, і все проходить. Водночас у мене нині під наглядом є пацієнти, в яких тільки діарея і блювання, а горло взагалі не болить. Тобто мозаїка симптомів у кожного різна, і фіксованої послідовності, про яку можна було б розповісти як сценарій, немає", – сказала Гук.

Небезпечніше за інші штами

За деякими даними, "Дельта" в тисячі разів заразніша, ніж первісний штам.

Перебіг хвороби поки що не визнаний більш важким, ніж після інфікування іншими штамами коронавірусу.

Більшість людей хворіє досить легко.

10% тих, що заразилися, хворіють важко.

Відсоток украй важких і смертельних випадків не змінився.

"Кореляції між контагіозністю, тобто здатність заражати, і патогенністю – здатністю викликати захворювання, немає. Тобто вірус може мати високу контагіозність і низьку патогенність, і навпаки", – зазначила інфекціоніст-пульмонолог.

Ситуація в Україні

З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні прийняла Державна комісія ТЕБ та НС.

В Україні за минулу добу, 20 вересня, зафіксували 5159 нових випадків коронавірусної хвороби. Це майже вдвічі більше, ніж добу тому.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.