Скільки українців загине від COVID-19 до кінця року: вчений назвав страшні цифри

Кількість померлих від COVID-19 може збільшитися на 15-20 тисяч людей/Колаж: Сьогодні

До кінця 2021 року в Україні кількість смертей від коронавірусу може скласти 100 тисяч людей. Смертність від хвороби поки що не йде на спад.

Про це в інтерв'ю DW заявив заступник директора Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.

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Реалістичний сценарій

"До кінця року, скоріше за все, буде ще 15-20 тисяч нових офіційно підтверджених смертей. Тобто до кінця року загальне число жертв від початку епідемії COVID-19, за офіційними даними, може сягнути до 90-100 тисяч смертей", — сказав Ігор Бровченко.

Спад захворюваності

Бровченко зазначив, що спад показників захворюваності COVID-19 до показників, які фіксувалися в серпні-вересні, триватиме до січня 2022 року. Він наголосив, що останніми днями кількість смертей від коронавірусу в Україні не росте.

"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності", — зазначив Ігор Бровченко.

Статистика COVID-19 в Україні

Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.

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