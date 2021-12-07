Смертельна ДТП із маршруткою під Черніговом: кількість загиблих знову зросла

Автобус їхав за маршрутом "Чернігів - Борзна". / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже відомо про 12 загиблих у результаті зіткнення маршрутки та вантажівки під Черніговом. На місці загинули 11 осіб, ще одна – померла вже в лікарні.

Про це повідомили у ДСНС і Чернігівській ОДА.

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"Станом на 11:00 7 грудня внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів – Борзна", яке сталося поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів – Грем'яч, загинули 12 осіб та травмовано 7 осіб", – повідомили у ДСНС.

Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 од. техніки, з них від ДСНС 30 осіб та 13 од. техніки.

У Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими у Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова.

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Що відомо про ДТП під Чернігівом