Смертність зросла. За добу виявили понад 25 тис. нових випадків COVID-19

МОЗ оновив COVID-статистику в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.
Про це пише прес-служба МОЗ.
Усього інфекцію підтвердили у 3 058 014 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 793 жителі України (всього – 71 635). Вилікувати вдалося 2 504 236 інфікованих (11 817 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1426 випадків;
- Вінницька область – 781 випадок;
- Волинська область – 466 випадків;
- Дніпропетровська область – 2616 випадків;
- Донецька область – 1408 випадків;
- Житомирська область – 834 випадки;
- Закарпатська область – 345 випадків;
- Запорізька область – 1096 випадків;
- Івано-Франківська область – 881 випадок;
- Київська область – 876 випадків;
- Кіровоградська область – 173 випадки;
- Луганська область – 513 випадків;
- Львівська область – 1465 випадків;
- Миколаївська область – 715 випадків;
- Одеська область – 2177 випадків;
- Полтавська область – 963 випадки;
- Рівненська область – 1079 випадків;
- Сумська область – 960 випадків;
- Тернопільська область – 746 випадків;
- Харківська область – 1535 випадків;
- Херсонська область – 808 випадків;
- Хмельницька область – 1057 випадків;
- Черкаська область – 669 випадків;
- Чернівецька область – 511 випадків;
- Чернігівська область – 963 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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