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Смертность возросла. За сутки обнаружили более 25 тыс. новых случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк
6 ноября, 08:19
В Украине растет количество заболевших COVID-19 – в Минздраве опубликовали последние данные

Минздрав обновил COVID-статистику в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителей Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1426 случаев;
  • Винницкая область – 781 случай;
  • Волынская область – 466 случаев;
  • Днепропетровская область – 2616 случаев;
  • Донецкая область – 1408 случаев;
  • Житомирская область – 834 случая;
  • Закарпатская область – 345 случаев;
  • Запорожская область – 1096 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 881 случай;
  • Киевская область – 876 случаев;
  • Кировоградская область – 173 случая;
  • Луганская область – 513 случаев;
  • Львовская область – 1465 случаев;
  • Николаевская область – 715 случаев;
  • Одесская область – 2177 случаев;
  • Полтавская область – 963 случая;
  • Ровенская область – 1079 случаев;
  • Сумская область – 960 случаев;
  • Тернопольская область – 746 случаев;
  • Харьковская область – 1535 случаев;
  • Херсонская область – 808 случаев;
  • Хмельницкая область – 1057 случаев;
  • Черкасская область – 669 случаев;
  • Черновицкая область – 511 случаев;
  • Черниговская область – 963 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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