Запитай у лікаря: як коронавірус відрізнити від алергії (відео)

Від алергії страждає кожен третій і в найближчі роки статистика погіршиться, прогнозує Юрій Бісюк

Коронавірус маскується під звичайну алергію, адже схожість симптомів вводить в оману пацієнтів, розповів професор алергології Юрій Бісюк.

Як цьому протидіяти, дізнавалися "Сьогодні".

При алергії закладеність носа триватиме місяці. При коронавірусі – значно менше. Щоб не давати шансів недугам заплутати хворого, Юрій Бісюк радить швидше звертатися до лікаря.

Читайте також:

Запитай у лікаря: як зберегти ментальне здоров'я і повернути смак до життя при пандемії

Збільшенню кількості алергіків сприяє також пандемія коронавірусу. Імунна система людини формується в перші роки життя. Саме тоді важливо подбати про умови, в яких живе дитина. Доведено, чим більше дітей в родині, тим менше шансів виростити алергіків.

Реклама

"Це пов'язано з тим, що ці діти обмінюються своїми мікроорганізмами, це дає хороший фон для правильного розвитку імунної системи", – каже професор алергології, імунології та дерматології.

Важливі поради професор Юрій Бісюк надає в рамках проекту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря":

Нагадаємо, раніше в рамках проекту "Запитай у лікаря" сайт "Сьогодні" розповідав, що робити, якщо ви захворіли під час вакцинації.

А професор і кардіолог Катерина Амосова порадила, як уберегти серце під час коронавірусу.