Став агресивнішим? Як змінився COVID-19 в Україні з початку року

Минулої доби в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

Коронавірус у світі виявили на початку 2020 року, а в Україні він з'явився у березні. Тоді й запровадили перший локдаун. Пізніше в країні циркулювали п'ять штамів коронавірусу, що викликає COVID-19. Нині ж їх уже шість.

Сайт "Сьогодні" порівняв інформацію, як коронавірус в Україні змінився з початку 2021 року.

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Статистика коронавірусу тоді і зараз

На сьогоднішній день в Україні за добу фіксують понад 14 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.Хворіють діти, медики та дорослі люди. Також у середньому за добу:

госпіталізують – понад 4 тисячі людей;

летальних випадків – понад 500;

одужують – 29 000 людей.

На початку 2021 року в Україні за добу виявляли набагато менше хворих на COVID-19. У січні в середньому було:

майже 7 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби;

помирали від COVID-19 більше 200 людей;

одужували понад 14 тисяч українців.

Минулої доби в Україні зафіксували 12 729 нових нових випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

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COVID-19 став молодшим?

З початку 2021 року коронавірусом стали все частіше хворіти діти та молодь. Крім того, якщо раніше медики фіксували у цих категорій середньоважкий, а також порівняно легкий, а часом і безсимптомний перебіг хвороби, то тепер дуже важкий.

Одна з причин — українці почали пізніше звертатися за допомогою та менше тестуватись на COVID-19.

На сьогоднішній день COVID-19 також в основному хворіє на молодь, але яка має вже супутні захворювання. Найбільше серед них людей з ожирінням. Також є з цукровим діабетом та гіпертонічною хворобою.

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Лікарі стверджують, у першу хвилю пацієнти, яким було 90 і більше, виживали, а зараз людині 37 років, а вона – у реанімації.

В Україні зафіксували 7464 нових підтверджених випадків / Колаж "Сьогодні"

Як змінилися небезпечні штами коронавірусу в Україні

З початку року в Україні всього було п'ять штамів коронавірусу, що викликає COVID-19.

Альфа (британська),

Ця (вперше зареєстрована у Великій Британії та Нігерії),

Бета (південноафриканський),

Гамма (бразильський),

Каппа (індійська).

Пізніше у країні з'явився штам "Дельта".На сьогоднішній день він залишається найпоширенішим.

В Україні штам "Дельта" офіційно "з'явився" 23 червня. Зараз є 11 різних варіантів цього штаму. При цьому майже 60% зразків – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський).

"У той же час вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, Великобританії та інших країн Європи, а також з Африки", – повідомили в Інституті молекулярної біології та генетики.

На сьогоднішній день штам "Дельта" є по всій країні і посилює ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Серед лідерів з поширення – великі міста: Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.

Штам "Дельта" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Лікарі продовжують помирати від COVID-19?

Лікар-педіатр Ганна Горбань в ефірі телеканалу "Україна24" порівняла епідемію коронавірусу COVID-19в Україні з "невидимою війною", на якій загинуло багато медпрацівників.

"Ви знаєте, я хочу заплакати. Тому що я хочу, щоб цього року ми згадали про всіх моїх колег, які загинули у зв'язку з цією війною з COVID-19. На жаль, я втратила дуже близьких колег у цій війні. Це справді війна", – Заявила Ганна Горбань.

На сьогоднішній день від коронавірусу в середньому за добу помирає майже 300 медпрацівників. Вони проводять із ковід-хворими майже весь день. Але зараз відсоток хворих серед них поменшало.Лікарі стверджують, що це все завдяки дотриманню правил та захисту.

"Ми маємо захисні маски, респіратори, костюми, рукавички. Також ми всі щеплені. Це все дає нам почуватися спокійніше", – каже завідувач ковід-відділення п'ятої клінічної лікарні Києва Валерій Батушкін.

Деякі лікарі залишили інфекційні відділення / Колаж "Сьогодні"

Вакцинація від COVID-19

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.Тоді люди могли отримати щеплення:

Pfizer;

Sinovac;

AstraZeneca (CoviShield);

NovaVax.

За добу вакцинувалися майже 10 тисяч українців.Зараз роблять щеплення від коронавірусу на добу 286 121 людина. Але навіть за рік 54,6% українців не хочуть вакцинуватися від COVID-19.

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