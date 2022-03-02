Понад 30 українців загинули у Херсоні від рук окупантів

Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсоні за останні два дні під час настання ворожих військ РФ загинуло понад 30 мирних жителів. Серед них – цілі сім'ї, жінки, діти, люди, які просто їхали в авто.

Про це повідомили у міськраді.

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Втрати на 1 березня:

Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля "Нової Лінії" – 8 загиблих;

Вул. Паровозна, 13, загинув цивільний;

Вул. Полтавська, 89, біля ліцею – 2 загиблих;

Вул. І. Кулика,141-а, під’їзд 2 – загиблі;

На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний Лахковський Є.В., 1986 р. н.;

Навпроти Апеляційного суду, вхід у парк – загинула 1 особа;

49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 – є загиблі;

Вул. Синявіна, 152-б – 2 загиблих;

Вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі;

Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляно на Бериславському шосе сім’ю з Зеленівки.

Втрати на 2 березня:

На вул. Перекопській, 136 загинула 1 особа;

Біля "Фабрики" на зупинці – чоловік та хлопець віком 14 років;

Вул. Мира – Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 особа;

Консервний комбінат, у розстріляному чорному "Нісані" д/н ВТ0142ВС загинуло 2 особи;

Вул. Паровозна – 11 осіб загинуло;

Вул. Чорноморська та Перекопська – загинула жінка;

Вул. Загородня, 49 – чоловік Жданов Миколай 68 років. Смерть в автомобілі.

У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їхньою ідентифікацією.

Ситуація в Україні 2 березня