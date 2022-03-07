"Стріляв по координатах": російський льотчик не зміг відповісти, навіщо вбиває дітей

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Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.

"Російський вбивця, заступник командира авіаційного полку РФ Максим Криштопа не може відповісти, навіщо він вбиває українських дітей", — йдеться у повідомленні.

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Сам полонений на запитання, навіщо він бомбардував мирних жителів, сказав: "Я виконував наказ, стріляв за координатами".

У ЗСУ зазначають, що у вбивці двоє синів. Їм 16 та 11 років.

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Ситуація в Україні 7 березня

Росія тепер атакує переважно з Білорусі та створює гуманітарну кризу в захоплених містах. Наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з будинків.

Під Миколаєвом на війні з російськими загарбниками загинув військовий кореспондент, відомий львівський журналіст Віктор Дудар. Він захищав країну з перших днів війни.

Росіяни обстріляли у Харкові науковий центр із дослідною ядерною установкою. Такі дії могли спричинити масштабну екологічну катастрофу.

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Кадировці у Київській області здали свої координати ЗСУ, опублікувавши відео зі своїм командиром.

Плани та втрати РФ