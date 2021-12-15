Таблетки від COVID-19 та третя доза вакцини: як Україна бореться з епідемією

Пігулки від коронавірусу з'являться в Україні вже найближчим часом. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні стабілізується ситуація із захворюваністю на коронавірус, регіони поступово залишають "червону" зону карантину У той же час медики закликають вакцинуватися третьою дозою і обіцяють таблетки від COVID-19.

Новини "Сьогодні" зібрали найголовніше про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Актуальна статистика

Минулої доби, 14 грудня, в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У лікарні потрапили майже 3 тисячі людина.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 1247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Карантинні зони в Україні 15 грудня

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"Жовтих" зон стає більше. Фото: Колаж "Сьогодні"

З "червоної" зони вийшли Вінницька та Хмельницька області. Також у двох областях покращився показник коефіцієнта виявлення випадків інфікування – у Сумській та Житомирській. Однак вони поки що залишаються в "червоній" зоні.

"Червона"

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Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська область).

"Помаранчева"

Закарпатська,

Одеська область).

"Жовта"

м. Київ,

Вінницька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Чернігівська область).

Одеська область може повернутися до "червоної" зони

Регіон знову може перейти у "червону" зону через зростання кількості інфікованих коронавірусом. В даний час у регіоні стежать за динамікою поширення COVID-19.

Як зазначив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, в Україні вже п'ятий тиждень поспіль знижується кількість заражень на COVID-19. На Одещині досі не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам надають у 28 лікувальних закладах.

Вакцинація в Україні

142 921 людина вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Першу дозу отримали 47 137 людина, повністю імунізовано – 95 784 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людина, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людина, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 640 221 людина. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Третя доза COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання.

Хто отримає додаткову дозу

Насамперед це будуть люди з:

ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

тих, хто проходить імунно-супитувальну або імунно-моделювальну терапію;

пацієнти з низкою інших імунно-дефіцитних станів.

Як отримати додаткову дозу

Для цього необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. У свою чергу лікар дасть напрямок довільної форми на щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

І у найближчому пункті вакцинації людина зможе отримати додаткову дозу.

Таблетки від коронавірусу

Відразу кілька фармацевтичних компаній у світі зараз випробовують перші ліки проти ковіду. Доступ до них українці матимуть вже наступного року, запевняє президент Українського медичного клубу Іван Сорока. Пояснює дію нових пігулок.

"Одні препарати не дозволять коронавірусу проникнути в організм людини, інші препарати та їх механізм у тому, що вони порушують реплікацію вірусу і вони не дозволятимуть передавати генетичну інформацію до клітин людини", – розповів президент ГО "Український медичний клуб", заслужений працівник охорони здоров'я України Іван Сорока.

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