Тривожні прогнози та зростання червоної зони: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
Минулої доби, 8 лютого, в Україні зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Через погіршення епідситуації ще три області переходять у червону карантинну зону.
Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні на сьогодні.
Статистика коронавірусу
Минулої доби, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж на добу раніше.
Серед нових хворих значна частка дітей – 3308. Також захворіло 1076 медичних працівників.
Минулої доби до лікарень потрапило 4385 людей, померло від ковіду 240 українців, одужало – понад 17 тисяч.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 3684;
- Вінницька область – 1000;
- Волинська область – 1120;
- Дніпропетровська область – 2111;
- Донецька область – 1881;
- Житомирська область – 1557;
- Закарпатська область – 978;
- Запорізька область – 1431;
- Івано-Франківська область – 750;
- Київська область – 1314;
- Кіровоградська область – 344;
- Луганська область – 774;
- Львівська область – 2161;
- Миколаївська область – 819;
- Одеська область – 3587;
- Полтавська область – 1454;
- Рівненська область – 2006;
- Сумська область – 1597;
- Тернопільська область – 1011;
- Харківська область – 2293;
- Херсонська область – 1012;
- Хмельницька область – 2093;
- Черкаська область – 1120;
- Чернівецька область – 929;
- Чернігівська область – 1141.
Карантинні зони в Україні
На сьогодні у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, але з 11 лютого там опиняться ще й Закарпатська, Луганська та Хмельницька.
У жовтій зоні станом на 9 лютого – Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.
Всі інші регіони належать до помаранчевої карантинної зони.
Карантинні зони в Україні станом на 9 лютого
Експерти дали тривожний прогноз на лютий
В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і в лютому. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
Як розповів Ганиченко, нині в нашій країні знижується рівень COVID-шпиталізації. Але одночасно смертність починає зростати на тлі того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність.
"Плюс 29% тиждень до тижня. Смертність продовжить зростати, може зростати і протягом усього лютого", – наголосив експерт.
Він наголосив, що в найближчі два тижні збільшуватиметься кількість нових хворих на коронавірус.
"Цього тижня є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення темпів, але захворюваність ще збільшуватиметься. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – додав Ганиченко.
Лікар назвав головні небезпеки омікрону
Ураження, що виникають після штаму омікрон, дуже тяжкі. Незважаючи на легкий перебіг хвороби, цей варіант коронавірусу може призвести до інфаркту та інсульту. Про це сказав генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
Риженко нагадав, що дехто вважає омікрон легким вірусом.
"Але враження, що виникають після цієї інфекції, дуже тяжкі: інфаркти та інсульти. Грип за симптоматичною картиною дуже схожий на омікрон. Але з грипом кров розріджується, а з COVID-19 відбувається тромбоутворення", – зазначив Риженко.
Він підтвердив необхідність вакцинації та дотримання карантинних норм.
За словами Риженка, солодке гальмує одужання. Тому він закликав утриматися від солодощів, проте збільшити в раціоні кількість продуктів, що містять антиоксиданти, – овочів та фруктів.
Лікар зазначив, що в Україні все ще продовжує циркулювати штам дельта. Цей варіант коронавірусу дає ускладнення на легені у вигляді пневмонії.