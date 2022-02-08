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СЬОГОДНІ Новини України

Що буде із COVID-19 в Україні? Експерти дали тривожний прогноз на лютий

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 19:53
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Вже чотири тижні поспіль у нашій країні збільшується захворюваність, але при цьому сповільнюються госпіталізації
Ситуація з коронавірусом в Україні напружена. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація з коронавірусом в Україні напружена. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і у лютому цього року.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу.

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На що чекати у лютому?

Як розповів Ганіченко, наразі у нашій країні уповільнюються COVID-госпіталізація. Але при цьому смертність починає зростати на тлі того, що вже чотири тижні поспіль збільшується захворюваність.

"Плюс 29% тиждень від тижня. Смертність продовжить зростати, може зростати протягом усього лютого", – наголосив експерт.

Він наголосив, що в найближчі два тижні зростатиме кількість нових хворих на коронавірус.

"Цього тижня є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення зростання темпів, але ще поширення захворюваності зростатиме. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – додав Ганіченко.

Статистика коронавірусу

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 3095 дітей та 955 медиків.

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Минулої доби госпіталізовано 2168 осіб, а випадків із летальним кінцем – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 осіб, а одужало 3 696 285 осіб. За весь час пандемії від коронавірусу померло 101 647 людей.

В Україні одразу три області переходять у червону зону

В Україні з 11 лютого поширюється червона карантинна зона. Епіднебезпека зросла у Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

У вівторок, 8 лютого, відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", – написав Нємчинов.

Варто зазначити, що на сьогодні у червоній зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

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