Тревожные прогнозы и рост красной зоны: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировали 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из-за ухудшения эпидситуации еще три области переходят в красную карантинную зону.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине на сегодняшний день.
Статистика коронавируса
За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.
Среди новых больных значительная доля детей – 3308. Также заболели 1076 медицинских работников.
За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, умерли от ковида 240 украинцев, выздоровели – более 17 тысяч.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 3684;
- Винницкая область – 1000;
- Волынская область – 1120;
- Днепропетровская область – 2111;
- Донецкая область – 1881;
- Житомирская область – 1557;
- Закарпатская область – 978;
- Запорожская область – 1431;
- Ивано-Франковская область – 750;
- Киевская область – 1314;
- Кировоградская область – 344;
- Луганская область – 774;
- Львовская область – 2161;
- Николаевская область – 819;
- Одесская область – 3587;
- Полтавская область – 1454;
- Ровенская область – 2006;
- Сумская область – 1597;
- Тернопольская область – 1011;
- Харьковская область – 2293;
- Херсонская область – 1012;
- Хмельницкая область – 2093;
- Черкасская область – 1120;
- Черновицкая область – 929;
- Черниговская область – 1141.
Карантинные зоны в Украине
На сегодняшний день в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, но с 11 февраля там окажутся еще и Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.
В желтой зоне по состоянию на 9 февраля находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.
Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 9 февраля
Эксперты дали тревожный прогноз на февраль
В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Как рассказал Ганиченко, сейчас в нашей стране снижается уровень COVID-госпитализации. Но при этом смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд увеличивается заболеваемость.
"Плюс 29% неделя к неделе. Смертность продолжит расти, может расти и в течение всего февраля", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в ближайшие две недели будет увеличиваться число новых больных коронавирусом.
"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления темпов, но заболеваемость еще будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", — добавил Ганиченко.
Врач назвал главные опасности омикрона
Поражения, возникающие после штамма омикрон, очень тяжелые. Несмотря на легкое течение болезни, этот вариант коронавируса может привести к инфаркту и инсульту. Об этом сказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
Рыженко напомнил, что некоторые считают омикрон легким вирусом.
"Но поражения, возникающие после этой инфекции, очень тяжелые: инфаркты и инсульты. Грипп по симптоматической картине очень похож на омикрон. Но при гриппе кровь разжижается, а при COVID-19 происходит тромбообразование", – отметил Рыженко.
Он подтвердил необходимость вакцинации и соблюдения карантинных норм.
По словам Рыженко, сладкое тормозит выздоровление. Поэтому он призвал воздержаться от сладостей, но увеличить в рационе количество продуктов, содержащих антиоксиданты: овощей и фруктов.
Врач отметил, что в Украине все еще продолжает циркулировать штамм дельта. Этот вариант коронавируса дает осложнения на легкие в виде пневмонии.