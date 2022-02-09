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Тревожные прогнозы и рост красной зоны: все о COVID-ситуации в Украине

София Ковнир
9 февраля, 10:06
За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, а умерли от ковида 240 украинцев

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировали 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из-за ухудшения эпидситуации еще три области переходят в красную карантинную зону.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине на сегодняшний день.

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.

Среди новых больных значительная доля детей – 3308. Также заболели 1076 медицинских работников.

За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, умерли от ковида 240 украинцев, выздоровели – более 17 тысяч.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 3684;
  • Винницкая область – 1000;
  • Волынская область – 1120;
  • Днепропетровская область – 2111;
  • Донецкая область – 1881;
  • Житомирская область – 1557;
  • Закарпатская область – 978;
  • Запорожская область – 1431;
  • Ивано-Франковская область – 750;
  • Киевская область – 1314;
  • Кировоградская область – 344;
  • Луганская область – 774;
  • Львовская область – 2161;
  • Николаевская область – 819;
  • Одесская область – 3587;
  • Полтавская область – 1454;
  • Ровенская область – 2006;
  • Сумская область – 1597;
  • Тернопольская область – 1011;
  • Харьковская область – 2293;
  • Херсонская область – 1012;
  • Хмельницкая область – 2093;
  • Черкасская область – 1120;
  • Черновицкая область – 929;
  • Черниговская область – 1141.

Карантинные зоны в Украине

На сегодняшний день в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, но с 11 февраля там окажутся еще и Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

В желтой зоне по состоянию на 9 февраля находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 9 февраля

Эксперты дали тревожный прогноз на февраль

В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Как рассказал Ганиченко, сейчас в нашей стране снижается уровень COVID-госпитализации. Но при этом смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд увеличивается заболеваемость.

"Плюс 29% неделя к неделе. Смертность продолжит расти, может расти и в течение всего февраля", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в ближайшие две недели будет увеличиваться число новых больных коронавирусом.

"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления темпов, но заболеваемость еще будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", — добавил Ганиченко.

Врач назвал главные опасности омикрона

Поражения, возникающие после штамма омикрон, очень тяжелые. Несмотря на легкое течение болезни, этот вариант коронавируса может привести к инфаркту и инсульту. Об этом сказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Рыженко напомнил, что некоторые считают омикрон легким вирусом.

"Но поражения, возникающие после этой инфекции, очень тяжелые: инфаркты и инсульты. Грипп по симптоматической картине очень похож на омикрон. Но при гриппе кровь разжижается, а при COVID-19 происходит тромбообразование", – отметил Рыженко.

Он подтвердил необходимость вакцинации и соблюдения карантинных норм.

По словам Рыженко, сладкое тормозит выздоровление. Поэтому он призвал воздержаться от сладостей, но увеличить в рационе количество продуктов, содержащих антиоксиданты: овощей и фруктов.

Врач отметил, что в Украине все еще продолжает циркулировать штамм дельта. Этот вариант коронавируса дает осложнения на легкие в виде пневмонии.

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