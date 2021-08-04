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Йде ще один заступник Авакова – з МВС звільнили Геращенка

4 серпня, 14:11

Сергій Мартинець

Кабмін прийняв ще одне несподіване рішення – призначив Мустафу Найєма на нову посаду

Геращенко з 2014 року працював у МВС. Колаж "Сьогодні"

У МВС триває "чистка" старої гвардії Арсена Авакова - Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Антон Геращенко був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання від фракції "Народний фронт". 2014 року він був призначений радником міністра внутрішніх справ України, а з вересня 2019-го перейшов на посаду заступника голови МВС Авакова.

Також Кабмін сьогодні призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури.

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Відставка Авакова

Як повідомляли новини "Сьогодні", у ЗМІ з'явилася інформація, що новий голова відомства Денис Монастирський веде з собою до МВС трьох нових заступників.

А сам Аваков продовжує насолоджуватися відпочинком в Італії.

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МВС звільнення Кабінет міністрів Антон Геращенко

Джерело: Сьогодні

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