Йде ще один заступник Авакова – з МВС звільнили Геращенка

Кабмін прийняв ще одне несподіване рішення – призначив Мустафу Найєма на нову посаду

Геращенко з 2014 року працював у МВС. Колаж "Сьогодні"

У МВС триває "чистка" старої гвардії Арсена Авакова - Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Антон Геращенко був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання від фракції "Народний фронт". 2014 року він був призначений радником міністра внутрішніх справ України, а з вересня 2019-го перейшов на посаду заступника голови МВС Авакова.

Також Кабмін сьогодні призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури.

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Відставка Авакова

Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.

Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського .

. Через кілька днів Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був в команді Авакова з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у ЗМІ з'явилася інформація, що новий голова відомства Денис Монастирський веде з собою до МВС трьох нових заступників.

А сам Аваков продовжує насолоджуватися відпочинком в Італії.