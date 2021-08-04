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Уходит еще один заместитель Авакова – из МВД уволен Геращенко

4 августа, 14:11

Сергей Мартынец

Кабмин принял еще одно неожиданное решение – назначил Мустафу Найема на новую должность

Геращенко с 2014 года работал в МВД. Коллаж "Сегодня"

В МВД продолжается "чистка" старой гвардии Арсена Авакова – Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Антон Геращенко был народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от фракции "Народный фронт". В 2014 году он был назначен советником министра внутренних дел Украины, а с сентября 2019-го перешел на должность заместителя главы МВД Авакова.

Также Кабмин сегодня назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.

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Отставка Авакова

Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ появилась информация, что новый глава ведомства Денис Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей.

А сам Аваков продолжает наслаждаться отдыхов в Италии.

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Источник: Сегодня

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