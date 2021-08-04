Уходит еще один заместитель Авакова – из МВД уволен Геращенко

Кабмин принял еще одно неожиданное решение – назначил Мустафу Найема на новую должность

Геращенко с 2014 года работал в МВД. Коллаж "Сегодня"

В МВД продолжается "чистка" старой гвардии Арсена Авакова – Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Антон Геращенко был народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от фракции "Народный фронт". В 2014 году он был назначен советником министра внутренних дел Украины, а с сентября 2019-го перешел на должность заместителя главы МВД Авакова.

Также Кабмин сегодня назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.

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Отставка Авакова

Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.

Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского .

. Спустя несколько дней Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ появилась информация, что новый глава ведомства Денис Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей.

А сам Аваков продолжает наслаждаться отдыхов в Италии.