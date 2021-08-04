Пещера оказалась с вином. Аваков показал новые фото из Италии

Политик порекомендовал выпивать лишь для блеска в глазах и хорошего настроения

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжает радовать своих подписчиков фотографиями в Instagram. После загадочного селфи из пещеры, украинский политик раскрыл подробности места, в котором находился.

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"Что-то из пустых пещер потянуло в пещеры с бочками... Но, не забывайте – "Пьянству – бой!", разве что для блеска глаз и настроения в жаркий день немного прохладного Fiorduva", – подписал Аваков коллаж из фотографий, на которых он позирует на фоне винных бочек.

Арсен Аваков позирует возле винных бочек. Фото: arsenik78/Instagram

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Отдыхает там не первый раз

Указанная в записи локация – винодельня Marisa Cuomo на Амальфийском побережье, полюбившимся министру, видимо, еще в те времена, когда он отдыхал там в 2016-м, а также в 2018 году.

Подписчики поставили больше трех тысяче лайков и в комментариях порадовались за Арсена Борисовича.

Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.

Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского .

. Спустя несколько дней Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Аваков показал, как отдыхает в Италии.

А потом опубликовал фото уже из Амальфи, где распивал дорогое вино.

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