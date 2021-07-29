Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей – СМИ

В своем кресле может остаться Антон Геращенко, однако Зеленский якобы пока не согласовал его кандидатуру

Денис Монастырский. Фото: t.me/solomchuk / Фото: УНИАН

Кабинет министров в четверг, 29 июля, получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского – это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян.

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Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники.

Все они являются действующими служащими:

Богдан Драпятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности;

возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности; Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД;

является директором Департамента информатизации МВД; Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

В своем кресле может остаться Антон Геращенко, который был заместителем министра внутренних дел во времена Арсена Авакова. По данным издания, предложение продолжить работу ему сделал лично Денис Монастрыский.

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Новый глава МВД якобы лично попросил президента Владимира Зеленского согласовать эту кандидатуру. Издание пишет, что такая инициатива не вызвала у главы государства восторга. Вероятно, Геращенко останется как советник, если захочет.

Ранее мы сообщали, что 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказывал, что Аваков ушел по просьбе Зеленского.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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