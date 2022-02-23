Україна не виконуватиме ультиматум Путіна – Шмигаль

Денис Шмигаль (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виконати ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін, неможливо.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.
Нагадаємо, однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму щодо входження до складу Росії. Також Путін вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО.
"Для незалежної, суверенної України й для мене, як прем’єр-міністра нашої держави, — це неможливо", – сказав Шмигаль.
Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.
Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР".
- Крім того, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав розрив дипломатичних відносин з Росією таким, що відповідає інтересам держави.
- Також президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з визнанням Росією псевдореспублік "ЛДНР". Зокрема, президент розповів, що він видав указ про заклик резервістів у особливий період.