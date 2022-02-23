Украина не будет выполнять ультиматум Путина – Шмыгаль

Денис Шмыгаль (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнить ультиматум, который 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин, невозможно.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

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Напомним, одним из требований хозяина Кремля было признание Украиной результатов псевдореферендума в Крыму о вхождении в состав России. Также Путин потребовал от Украины отказаться от вступления в НАТО.

"Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно", — сказал Шмыгаль.

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