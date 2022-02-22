Україна відкликала з Москви тимчасового повіреного

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Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило викликаний в Україну для проведення консультацій. Про це повідомляє МЗС України.

Таке рішення ухвалено через протиправні рішення керівництва Російської Федерації щодо визнання "незалежності" організованих нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України – "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", йдеться у повідомленні.

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Росія визнала "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".

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Також 22 лютого депутат так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Росією.

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