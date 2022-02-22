Украина отозвала из Москвы временного поверенного

МИд Украины отозвал дипломата из РФ / Фото: Wikipedia, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций. Об этом сообщает МИД Украины.

Такое решение принято в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений по признанию "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республике", говорится в сообщении.

Реклама

Россия признала "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР".

Реклама

Также 22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Читайте также: