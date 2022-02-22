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Bloomberg озвучила нові цілі Путіна в Україні – під загрозою три міста

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 лютого, 11:18
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Українським містам загрожують російські військові та кібератаки
/ Фото: Reuters

Росія планує захопити три великі українські міста, крім Києва — про це повідомила репортерка Bloomberg у Білому домі Дженніфер Джейкобс у Twitter.

За її словами, можливе військове вторгнення та кібератаки у цих містах.

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"Сенсація: розвіддані США показують, що російське вторгнення в Україну потенційно може бути націлене на кілька міст за межами столиці Києва — Харків на північному сході та Одеса й Херсон на півдні можуть зазнати військових і кібератак, повідомляють мені джерела та Альберто Нарделлі (позаштатний кореспондент Bloomberg у Європі – ред.)", — написала вона.

У своїй статті для Bloomberg журналісти посилаються на слова трьох людей, знайомих із питанням. Офіційні особи заявили, що думка США частково сформована докладним розумінням типів російських сил і засобів, які нині знаходяться поблизу України, а також того, як вони можуть бути готові діяти з різних місць.

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Вони не уточнили, що може включати потенційна атака, і не прокоментували кінцеву мету президента Росії Володимира Путіна. Однак одне джерело сказало, що оцінки США припускають, що будь-яке великомасштабне вторгнення може бути підкріплене підтримкою з повітря та кіберзлочинами.

Масовані атаки та величезні жертви серед цивільного населення, які вони, ймовірно, викличуть, активізують підтримку Заходом санкцій проти Росії, а також шокують людей у Росії, багато з яких мають сімейні та культурні зв'язки з Україною, йдеться у статті.

Атаки на деякі з торговельних артерій України матимуть серйозні економічні наслідки. До 70% експорту та імпорту України здійснюється морським шляхом, і три чверті цього обсягу припадає на порти Одеської області. Україна в основному здійснює морські перевезення до Азії, Близького Сходу, Африки та Америки й назад.

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Обставини

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Через рішення Путіна президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стурбований рішенням Росії про визнання так званих "ЛДНР". Генсек наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію.

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