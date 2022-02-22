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"Нова Берлінська стіна?": Резніков про визнання "ЛДНР"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 лютого, 10:43
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Міністр оборони закликав запровадити санкції за визнання псевдореспублік
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Захід запровадити санкції проти Росії у відповідь на визнання самопроголошених "ЛДНР".

Він зазначив, що РФ визнала свою агресію проти України, і наголосив, що наша країна може себе захистити.

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"Кремль визнав не самопроголошену "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?" — написав він у Twitter.

Ситуація навколо "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ підписав відповідний указ.

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Путін назвав це рішення "давно назрілим". Після підписання відповідного указу глава РФ почав вводити російські війська в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стурбований рішенням Росії про визнання так званих "ЛДНР". Генсек наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засуджують рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України.

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