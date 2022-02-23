Фальстарт! НАТО не закриває повітряного простору над Україною

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Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко спростував поширену ним інформацію про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба попросив НАТО закрити повітряний простір над Україною.

"На жаль, інформація не підтверджується. Наразі Україна не звернулася до НАТО з проханням про закриття повітряного простору", – повідомив Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Що трапилося

Раніше Олексій Гончаренко заявив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до НАТО із проханням закрити повітряний простір над Україною.

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Нардеп пояснив, що це означає заборону залітати в повітряний простір України будь-яким літакам. У разі порушення, за його словами, всі літальні засоби збиватимуться. Схожий режим американці забезпечували у Сирії.

Рада запровадила надзвичайний стан в Україні

Верховна Рада 23 лютого ухвалила проєкт постанови про введення по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів.

Час дії – з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.

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На територіях дії надзвичайного стану встановлюються, зокрема, такі заходи:

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони цивільного правопорядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на які встановлюється судом;

Загострення конфлікту з Росією

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів".

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав пропозицію президенту про розрив дипломатичних відносин із Росією.