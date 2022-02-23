Фальстарт! НАТО не закрывает воздушное пространство над Украиной

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опроверг распространенную им информацию о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба попросил у НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной.

"К сожалению, информация не подтверждается. На данный момент Украина не обратилась к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства", – сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Что случилось

Ранее Алексей Гончаренко заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной.

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Нардеп объяснил, ято это означает запрет залетать в воздушное пространство Украины любым самолетам. В случае нарушения, по его словам, все летательные средства будут сбиваться. Похожий режим американцы обеспечивали в Сирии.