Україна заблокувала мобільний зв'язок із Росією

/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Щоб російським окупантам, тих, хто вторгся на територію України за наказом міжнародного злочинця Володимира Путіна, обірвати зв'язок зі своїми штабами, Україна заблокувала можливість дзвонити до Росії з місцевих сім-карток.

Про це повідомив Держкомзв'язок України.

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Обстановка

"Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських", – сказано у повідомленні.

Водночас Росія намагається заблокувати канали, якими до цієї країни надходить правдива інформація про війну в Україні.

Вранці 3 березня Москва спробувала вплинути на роботу соціальних мереж, через які українці доносять правду громадянам Росії про розв'язану ними війну. Стався збій у роботі Facebook та Telegram.

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Українці масово публікують у Twitter, Instagram, Facebook, Тік-Тоці знімки знищених російською армією наших міст, а також фото тіл загиблих солдатів армії РФ.

Міністерство оборони України звернулося до блогерів, експертам та звичайним учасникам інтернет-спільноти, щоб утрималися від публікації відео обстрілів в онлайн-режимі.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, які канали в Telegram перебувають під контролем спецслужб РФ та поширюють дезінформацію з метою дестабілізації ситуації в нашій країні на тлі розв'язаної Москвою війни в Європі .