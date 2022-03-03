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Росія намагається вплинути на роботу Facebook та Telegram

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3 березня, 16:38
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Фото загиблих російських солдатів все одно пробивається крізь цифрову завісу
/ Фото: Pixabay, REUTERS

Москва, яка отримала в інтернеті шквал фотографій убитих своїх солдатів та розбомблених українських міст, намагається вплинути на роботу соціальних мереж, через які українці доносять правду громадянам Росії про розв'язану ними війну.

Офіційне повідомлення

Факт перебою у роботі соціальних мереж підтвердив Держспецзв'язок.

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"Зафіксовано нетривалий збій у роботі низки Інтернет-сервісів, роботу яких відновлено. Ворог всіляко намагається приховати правду про свої військові злочини, яку на весь світ розповсюджують українські медіа. Подібні спроби й надалі попереджатимуться державними структурами, відповідальними за кібербезпеку, а також силами національного кіберопіру", – повідомив державний орган.

Обстановка на кіберфронті

  • Українці масово публікують у Twitter, Instagram, Facebook, Тік-Тоці знімки знищених російською армією наших міст, а також фото тіл загиблих солдатів армії РФ.
  • Міністерство оборони України звернулося до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти, щоб утрималися від публікації відео обстрілів в онлайн режимі.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, які канали у Telegram перебувають під контролем спецслужб РФ та поширюють дезінформацію з метою дестабілізації ситуації в нашій країні на тлі розв'язаної Москвою війни в Європі.
  • Представники української "кіберармії" повідомили про блокування сторінки фашистського диктатора Володимира Путіна у Facebook, яка мала 3 500 000 підписників, і запропонували всім охочим взяти участь у блокуванні ще однієї його сторінки, де лише 0,5 тисячі підписників.
  • 28 лютого світовий відеохостинг YouTube підключився до протистояння російській агресії – на території України заблоковано доступ до більшості російських пропагандистських телеканалів.
  • Трохи раніше Google вирішив запровадити санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну. З 26 лютого російські державні телеканали RT та інші не можуть отримати гроші за перегляд реклами на їхніх каналах.

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