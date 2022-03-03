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Россия пытается повлиять на работу Facebook и Telegram

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3 марта, 16:38
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Фото погибших российских солдат все равно пробиваются сквозь цифровой занавес
/ Фото: Pixabay, REUTERS

Москва, получившая в интернете шквал фотографий убитых своих солдат и разбомбленных украинских городов, пытается повлиять на работу социальных сетей, через которые украинцы доносят правду гражданам России о развязанной ими войне.

Официальное сообщение

Факт перебоя в работе социальных сетей подтвердила Госспецсвязь.

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"Зафиксирован непродолжительный сбой в работе ряда Интернет-сервисов, работа которых возобновлена. Враг всячески пытается скрыть правду о своих военных преступлениях, которую на весь мир распространяют украинские медиа. Подобные попытки и дальше будут предупреждаться государственными структурами, ответственными за кибербезопасность, а также силами национального киберсопротивления", – сообщил государственный орган.

Обстановка на киберфронте

  • Украинцы массово публикуют в Twitter, Instagram, Facebook, Тик-Токе снимки уничтоженных российской армией наших городов, а также фото тел погибших солдат армии РФ.
  • Министерство обороны Украины обратилось к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества, чтобы воздержались от публикации видео обстрелов в онлайн-режиме.
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Telegram находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.
  • Представители украинской "киберармии" сообщили о блокировке страницы фашистского диктатора Владимира Путина в Facebook, у которой было 3 500 000 подписчиков, и предложили всем желающим поучаствовать в блокировке еще одной его страницы, где всего 0,5 тысячи подписчиков.
  • 28 февраля мировой видеохостинг YouTube подключился к противостоянию российской агрессии – на территории Украины заблокирован доступ к большинству российских пропагандистских телеканалов.
  • Чуть ранее Google решил ввести санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину. С 26 февраля российские государственные телеканалы RT и другие не могут получить деньги за просмотры рекламы на их каналах.

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