Россия пытается повлиять на работу Facebook и Telegram

Фото погибших российских солдат все равно пробиваются сквозь цифровой занавес

/ Фото: Pixabay, REUTERS

Москва, получившая в интернете шквал фотографий убитых своих солдат и разбомбленных украинских городов, пытается повлиять на работу социальных сетей, через которые украинцы доносят правду гражданам России о развязанной ими войне.

Официальное сообщение

Факт перебоя в работе социальных сетей подтвердила Госспецсвязь.

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"Зафиксирован непродолжительный сбой в работе ряда Интернет-сервисов, работа которых возобновлена. Враг всячески пытается скрыть правду о своих военных преступлениях, которую на весь мир распространяют украинские медиа. Подобные попытки и дальше будут предупреждаться государственными структурами, ответственными за кибербезопасность, а также силами национального киберсопротивления", – сообщил государственный орган.

Обстановка на киберфронте