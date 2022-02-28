В Охтирці розстрілюватимуть за мародерство – мер

Кузьменко (ліворуч) попередив бажаючих легкої наживи. Колаж "Сьогодні"

Тепер мародерів розстрілюватимуть не лише у Житомирі, але й в Охтирці. Причому дістанеться і підприємцям, які завищуватимуть ціни на продукти.

Про це повідомив у Facebook мер міста Павло Кузьменко.

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Він нагадав, що в Охтирці 28 лютого з 17:30 до 7:00 ранку оголошено комендантську годину. Виходити на вулицю в цей час не можна. При цьому мер наголошує на випадках мародерства і з цим тепер жорстко боротимуться.

"Якщо ви бачите, що люди виїхали, але там з'являються якісь невідомі особи, повідомляйте – туди одразу виїжджає батальйон територіальної оборони. За мародерство розстріл на місці", – заявив Кузьменко.

Також він попередив підприємців, щоб вони не піднімали ціни на продукти.

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"Прийдуть чеченці, і заробите потім на них. А поки що підняття ціни на товари розцінюватиметься також як мародерство", – додав чиновник.

Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Тим часом жителі столиці після "комендантської неділі" вийшли на вулицю вже з самого ранку – біля супермаркетів вишикувалися величезні черги. У КМДА розповіли, як працюватимуть магазини.