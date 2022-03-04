У Бабиному Яру затримали кілька коригувальників артилерії

Місця поразки знаходяться на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв / Колаж "Сьогодні"

Охорона Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телевежі, яка знаходиться біля музею. Сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції "Дзеркальне поле" коригувальника з маяками для артилерії.

Про це повідомляє spravdi.

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Ракетний удар, який російські війська завдали по Київській телевежі та сусідній будівлі, зачепив колишній військовий цвинтар.

Місця поразки знаходяться дуже близько – на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

"Оскільки розстріли в Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях убили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна торкатися", – зазначає директор Центру Просторових Технологій Максим Рохма.

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Ситуація в Україні 4 березня

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