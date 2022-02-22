У "ДНР" зізналися — війська РФ вторглися в Україну

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Військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" і "ЛНР" — про це заявив "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський.

Він повідомив, що у договорі, який напередодні підписав президент РФ Володимир Путін та ватажки так званих "республік", є пункт про військову підтримку, і відповідно до нього Росія діятиме.

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"Російська армія вже перетнула кордон Донецької та Луганської "народних республік" і зараз зайняла позиції на півночі та заході. Буде створено штаб, я припускаю, в якому відбуватимуться координаційні дії. Думаю, буде за прикладом Абхазії та Північної Осетії, де знаходяться військові бази РФ біля кордону, і вони здійснюють спільний прикордонний контроль", — сказав він.

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