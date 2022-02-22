У "ДНР" зізналися — війська РФ вторглися в Україну

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Військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" і "ЛНР" — про це заявив "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський.
Він повідомив, що у договорі, який напередодні підписав президент РФ Володимир Путін та ватажки так званих "республік", є пункт про військову підтримку, і відповідно до нього Росія діятиме.
"Російська армія вже перетнула кордон Донецької та Луганської "народних республік" і зараз зайняла позиції на півночі та заході. Буде створено штаб, я припускаю, в якому відбуватимуться координаційні дії. Думаю, буде за прикладом Абхазії та Північної Осетії, де знаходяться військові бази РФ біля кордону, і вони здійснюють спільний прикордонний контроль", — сказав він.
Що відбувається на сході України
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями доручається Росію.
- Президент США Джо Байден заявив, що незабаром підпише указ про нові санкції у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "республік ЛДНР". У Байдена заявили, що санкції проти "ЛДНР" не входять до пакета заходів, які США підготували на випадок російського вторгнення в Україну.
- Міністр Міноборони України Олексій Резніков у зверненні до українських військових заявив, що у зв'язку з наростаючою загрозою вторгнення в Україну та після визнання "ЛДНР" очікуються бойові втрати.