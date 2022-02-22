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"Будуть втрати": Рєзніков звернувся до українських військових після вторгнення РФ

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22 лютого, 11:31
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На Україну чекають складні часи у боротьбі з російською агресією
На Україну чекають складні часи у боротьбі з російською агресією
На Україну чекають складні часи у боротьбі з російською агресією / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з наростаючою загрозою вторгнення в Україну та після визнання "ЛДНР" очікуються бойові втрати. Про це заявив міністр Міноборони України Олексій Рєзніков у зверненні до солдатів. прес-служба відомства.

"Шановні солдати та матроси, сержанти та старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних сил України! Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив увесь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості та професіоналізму були зламані плани , який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками та дітьми.", – сказав він.

Рєзніков зазначив, що на Україну чекають важкі випробування у боротьбі з російською агресією, будуть втрати, але цей шлях треба пройти.

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"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, подолати страх і зневіру. Але на нас обов'язково чекає перемога. Ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака того, що ми все робимо. правильно", – сказав він.

За його словами, наразі всі зусилля військово-політичного керівництва держави та командування Збройних Сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину якої ми вже отримали.

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