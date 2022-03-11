В Івано-Франківську вранці прогриміли вибухи

Ворог атакував Івано-Франківськ. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківську станом на 7:12 ранку 11 березня чути вибухи. Подробиць наразі немає.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Відомо лише про те, що у місті увімкнули сирени і місцевих жителів просять пройти в укриття.

Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що в місті пролунали вибухи в районі аеропорту.

"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.

Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.

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Водночас в "Електроавтотрансі" повідомили, що тимчасово обмежили рух транспорту в районі аеропорту.

"Тимчасово обмежений рух транспорту в районі аеропорту та прилеглих сіл", – йдеться в повідомленні КП Івано-Франківська.

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Вранці 11 березня від вибухів також прокинулися Луцьк та Дніпро. Зазначимо, що в Івано-Франківську та Луцьку раніше були удари по аеропортах. У Дніпрі вибухи пролунали вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Удар по Дніпру

Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.

Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:

поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,

двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим займанням.

"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.

Удар по Луцьку

Приблизно в той самий час, що і в Дніпрі, близько 6-ї ранку, ворог атакував Луцьк. Через це виникла пожежа, дим піднявся високо над містом.

Після серії вибухів щось спалахнуло. Рятувальники наразі не надавали інформацію про те, що сталося.

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